Путин поручил провести миграционную реформу в России

Москва, 7 марта. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести миграционную реформу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Перечень поручений по вопросам реализации концепции государственной миграционной политики России на 2019 – 2025 годы доступен на сайте главы государства.

Уточняется, что реформирование миграционных режимов и института гражданства РФ нужно реализовать на основе предложений, подготовленных рабочей группой. Ряд этих предложений касается совершенствования институтов постоянного проживания (вида на жительство) и гражданства РФ.

«Условиями предоставления российского паспорта предлагается сделать знание русского языка и отсутствие социальных конфликтов во время жизни в России», — говорится в документе.

Кроме того, вид на жительство предлагается сделать основным миграционным статусом в России, а разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус — исключить. Основным миграционным статусом предлагается сделать постоянное проживание (вид на жительство). Он будет позволять иностранным гражданам претендовать на получение гражданства РФ в общем и упрощенном порядке.

Отмечается, что исключительно «экономические» критерии (квалификация, инвестиции) не смогут быть основаниями для упрощенного получения российского паспорта. Но такие лица смогут длительно находиться в России в рамках миграционного статуса «долгосрочное пребывание» или «постоянное проживание». В особом порядке получить гражданство РФ смогут «особо ценные для РФ иностранные граждане». Уточняется также, что особый порядок будет распространяться на отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов, комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения.