Валерия напугала поклонников «намордником в стразах» от коронавируса

Москва, 7 марта. Певица Валерия опубликовала в социальной сети Instagram снимок в крайне необычном образе. Звезда предстала перед поклонниками в маске из драгоценных камней.

Знаменитость приняла участие в проекте «Маска» на НТВ. Звезда выложила фото в маске, которая закрывает ее лицо почти полностью и выполнена из драгоценных камней и металлов. В подписи к фото певица заявила, что лучший способ защитить себя от коронавируса ― это смех.

«Я говорю серьезно, друзья, надо повышать выработку эндорфинов, гормонов радости. Эндорфинная система – система регуляции «высшего уровня», которая управляет всеми другими регуляторными системами организма», ― объяснила Валерия в подписи к фото.

Подписчики звезды не оценили экстравагантный образ певицы. Некоторые сочли, что маска похожа, скорее, на намордник. Пользователи увидели сходство Валерии с Ганнибалом Лектером.

«Вы похожи на Ганнибала Лектера», ― отметила irinasokolova4523.

«Намордник в стразах. Новый элемент современной женщины?» ― удивилась teffi010575.

«Супер-маска, она точно от коронавируса? Это вроде по-другому называется — БДСМ», ― уточнила Poveletskim.

«Это типа новая марка от коронавируса?» ― спросил foma_tomak.

«Как чужой напал», ― добавила mama_anny_.

«Смотрится как экзема», ― заявил ta004725.

При этом ранее муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин подверг критике тех, кто устраивает шоу из смертельного коронавируса. Он прокомментировал распространившуюся в мире моду на медицинские маски. Люди стали пользоваться ими, услышав об эпидемии коронавируса. Сейчас без этого атрибута не обходится ни один выход в свет. К примеру, группа «Фабрика» появилась в масках с пайетками, а коллега Пригожина Яна Рудковская украсила маску цветами.