Немецкие экозащитники хотят остановить «Северный поток — 2»

Берлин, 7 марта. Немецкое общество защиты окружающей среды требует остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет журнал WirtschaftsWoche.

Со ссылкой на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина представители организации утверждают, что разрешение на строительство газовой магистрали требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.

«Мы обратимся в отделение горной инспекции в Штральзунде с просьбой перепроверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2», — сообщил глава Общества защиты окружающей среды Саша Мюллер-Креннер.

Он также уточнил, что необходимо проверить воздействие природного газа на климат и выяснить, в каких условиях этот вид углеводородов добывается в России.

Адвокат-эколог Корнелия Цим, которая занималась подготовкой заключения от имени института в Берлине, указала, что выбросы метана при добыче газа в РФ и Европе «выше, чем было указано исполнителями проекта». При этом юрист не уточнила, откуда получила такую информацию.

Представитель оператора газопровода Nord Stream 2 AG считает доводы экологов несостоятельными и подчеркивает, что проект «был разрешен по итогам обширной проверки его экологической безопасности».

Он отметил, что «Северный поток — 2» и российская инфраструктура для подключения новых хранилищ являются самыми современными и экологически безвредными сооружениями для производства и транспортировки природного газа.

Напомним, «Северный поток — 2» пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Строительство проекта поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель. Ранее на встрече с российским лидером Владимиром Путиным она подтвердила важность его завершения. Для ФРГ и для всей Европы газопровод обеспечит самую дешевую доставку газа до европейского потребителя.