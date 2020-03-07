Боевики ПНС нанесли артиллерийский удар по жилым районам Каср бен Гашира

Каср бен Гашир, 7 марта. Протурецкие вооруженные группировки обстреляли город Каср бен Гашир, подавляющее большинство снарядов попало в жилые районы. Об очередной вооруженной провокации боевиков сообщил пользователь Twitter.

По словам очевидцев, в первой половине дня субботы, 7 марта, со стороны позиций террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) был осуществлен артиллерийский обстрел города.

Боевики ПНС регулярно нарушают перемирие, атакуя Ливийскую национальную армию (ЛНА). Опасаясь ответных ударов, радикалы используют гражданское население, прикрываясь им. Под Триполи находится аэропорт «Митига», переоборудованный в военную базу — там размещена артиллерия, оттуда запускаются турецкие беспилотники. Рядом с аэропортом расположена одноименная неофициальная тюрьма, ее контролирует глава группировки RADA, военный преступник Абд аль-Рауф Карра, который непосредственно подчиняется главе «МВД» ПНС Фатхи Башаги. Бандиты группировки RADA похитили российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Более девяти месяцев их удерживают в тюрьме без предъявления обвинений.