Атака боевиков ПНС в районе аль-Вишка завершилась провалом и большими потерями

Триполи, 7 марта. В районе аль-Вишка боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не смогли пробиться через оборону Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом утром субботы, 7 марта, сообщил новостной канал в Twitter, связанный с ЛНА.

Уточняется, что террористы напали на армию Халифы Хафтара в районе аль-Вишка. Боевики, потеряв значительные силы, были вынуждены отказаться от боевых действий и отступить. В ЛНА заявили о готовности продолжить отражать нападения боевиков.

Бандформирования ПНС разместили тяжелую артиллерию в гражданском секторе, используя мирных жителей в качестве живого щита. Боевики также оккупировали аэропорт «Митига», который все еще используется для гражданских целей. Воздушная гавань стала для них удобным прикрытием обстрелов. Кроме того, близ аэропорта расположена неофициальная тюрьма с тем же названием, в которой с мая 2019 года незаконно удерживаются двое российских граждан — социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Социологи были похищены боевиками группировки RADA которой командует Абд аль-Рауф Карра, подопечный главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги.