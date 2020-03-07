Валерия, Гончарук и Гвердцители спели песню, призванную объединить РФ, Украину и Грузию

Песню «Кто вам сказал?», которая исполняется сразу на трех языках — русском, украинском и грузинском, представил Продюсерский центр Игоря Матвиенко накануне Международного женского дня.

«Композиция, исполненная Тамарой Гвердцители, Валерией и Машей Гончарук (украинская певица, заменившая в группе «Фабрика» Сашу Савельеву. — Прим. ФАН) на трех языках — это подарок к 8 Марта всем женщинам, потому что это песня из самого сердца, которую слушаешь душой. Игорь Матвиенко написал ее на стихи великой поэтессы Леси Украинки. Это песня, которая объединяет всех женщин, живущих в разных странах и говорящих на разных языках, но чувствующих одно и то же. Все мечты обязательно сбудутся!» — говорится в подписи к видео, опубликованному на официальном YouTube-канале лейбла Игоря Матвиенко.

Как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей муж и продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин, музыка призвана объединять людей, и нежная и душевная песня, написанная Игорем Матвиенко к Международному женскому дню, — доказательство этому.

«Это потрясающая песня! Такая трогательная! Вот это круто, когда деятели культуры и искусства объединяют людей, а не раскалывают и разобщают. Музыка должна сплачивать людей. Вот этим занимается Игорь Матвиенко и прекрасные Валерия, Тамара Гвердцители и Маша Гончарук. С праздником, дорогие женщины!» — сказал Иосиф Пригожин.

Федеральное агентство новостей присоединяется к поздравлениям! Будьте счастливы, дорогие женщины! И пусть в ваших домах царят мир и благополучие!

Ранее в интервью ФАН Иосиф Пригожин отреагировал на травлю украинского школьника, исполнившего на песенном конкурсе в Англии «Смуглянку» в форме советского солдата.