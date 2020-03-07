Гостиница для зараженных коронавирусом обрушилась в Китае, опубликовано видео

Пекин, 7 марта. Шестиэтажное здание гостиницы, где были размещены заразившиеся коронавирусом, рухнул в городе Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь на востоке Китая. О ЧП сообщили государственные СМИ КНР.

Видео с места обрушения уже появилось в Сети. Его распространяют очевидцы случившегося.

Уточняется, что из-под завалов удалось спасти 23 человека, но под обломками могут находиться еще около 70 человек. На первом этаже рухнувшего отеля располагались магазины и кафе.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Всем пострадавшим оказывается первая медицинская помощь. По данному факту уже начата доследственная проверка.