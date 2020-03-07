Саакашвили назвал способ сделать Украину «сверхдержавой» и опередить Польшу

Одесса, 7 марта. Продолжение экономической деградации Украины приведет к распаду страны, сепаратистские настроения становятся популярными в Одессе. Об этом заявил экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«Я живу в основном в Одессе и вижу, как поднимают голову силы, которые хотят распада Украины. Потому что власть в центре поменялась, а на местах остались старые бандиты, и люди от них не защищены», ― заявил Саакашвили в эфире ток-шоу Савика Шустера.

По словам экс-президента Грузии, если Украина не сможет добиться повышения экономического роста более 2-3% в год и преодолеть коррупцию, то государство ждет распад на шесть частей. Саакашвили считает, что с приходом к власти президента Владимира Зеленского украинцы не увидели положительных изменений, это вызвало рост сепаратистских настроений.

При этом политик уверен, что есть способ сделать из Украины «сверхдержаву» и даже опередить Польшу, пишет «ПолитНавигатор».

«Если у нас будет экономический рост, то Украина станет сверхдержавой Европы. И мы не только догоним Польшу, мы ее опередим», – добавил Саакашвили.

Напомним, бывший президент Грузии Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство и пост губернатора Одесской области. Впоследствии экс-президент Украины Петр Порошенко аннулировал паспорт, поскольку во время его оформления политик предоставил, по словам экс-президента, недостоверную информацию. Позднее Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины из Польши при поддержке своих сторонников, прорвав оцепление на пограничном пункте во Львовской области. В феврале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили и депортировали его на территорию Польши.

Саакашвили заявлял, что его незаконно выдворили с территории Украины, поскольку он обличал коррупционеров из окружения Порошенко. Шестой украинский президент Владимир Зеленский вернул бывшему главе Грузии и экс-губернатору Одесской области гражданство Украины в мае прошлого года.

Ранее сообщалось, что Саакашвили намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Одессы.