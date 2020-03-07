PR-менеджер Little Big отреагировала на появление в Сети песни для Евровидения

Москва, 7 марта. PR-менеджер лейбла Little Big Family Полина Храмова рассказала, действительно ли группа исполнит композицию Uno на песенном конкурсе Евровидение в Роттердаме.

Ранее в Сети появился отрывок новой песни Little Big. Авторы Telegram-канала «Ютубер», на котором был выложен фрагмент песни, утверждают, что с этой композицией петербургский коллектив отправится покорять Европу.

«Не могу прокомментировать», — ответила Храмова в интервью «НьюИнформ» на вопрос о том, действительно ли песня Uno прозвучит на конкурсе.

В начале марта стало известно, что Little Big представит Россию на песенном конкурсе Евровидение, которое пройдет в Нидерландах в мае. Фронтмен рэйв-группы Илья Прусикин заявил, что новость о поездке коллектива в Роттердам, где пройдет международный конкурс, стала настоящей неожиданностью. При этом он заверил, что команда выступит в своей манере и «даст шоу».

Little Big сообщила, что песня, с которой команда выступит на международном конкурсе, будет представлена в ближайшие дни. Но пока официально петербургская группа ничего не объявляла.

Букмекеры ранее оценили шансы российской группы на победу в Евровидении. По их мнению, у Little Big есть все шансы попасть в тройку лидеров. Более того, многие российские артисты считают, что музыканты принесут России победу.