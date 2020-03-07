Дамаск, 7 марта. Движение по трассе М5 Дамаск — Алеппо возобновлено. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Магистраль открылась для транспорта после проведения ряда мероприятий, передает СМИ. Дорогу временно блокировали военные Сирийской арабской армии (САА), чтобы обеспечить безопасность передвижения.

«Дорога Алеппо — Дамаск является жизненно важной артерией, соединяющей Алеппо с другими провинциями», — отмечается в материале агентства.

Кроме того, она обеспечивает поток товаров и транзитную торговлю.

Ранее сообщалось, что патрулирование М5 в Серакибе провела военная полиция РФ, которая была введена в город, чтобы обеспечить безопасность и беспрепятственное перемещение транспорта и мирных граждан по магистрали. Наряду с М5 россияне провели мониторинг трассы М4.

Патрулирование последней с 15 марта будут вести совместно военные РФ и Турции. Общий мониторинг начнется после создания шестикилометрового коридора безопасности к северу и югу от трассы.

Магистрали М4 и М5 пролегают через Идлибскую зону деэскалации, обстановка в которой до недавнего времени оставалась напряженной из-за боевиков, однако сейчас ситуация стабилизировалась. На минувших переговорах в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали совместный документ по Идлибу, благодаря которому в провинции установился режим прекращения огня.