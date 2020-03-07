Сирия, 7 марта. Курдские боевики проводят аресты гражданских активистов в Ракке. ИГ1* подозревается в новом нападении на позиции SDF**** в Дейр-эз-Зоре. Турция перебросила в Идлиб партию военной техники, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: восстановили движение на трассе Дамаск — Алеппо; нанесли ответные удары по позициям боевиков на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в совершении нападения на курдских боевиков на подступах к городу Ас-Сувар в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: провели серию арестов гражданских активистов в провинции Ракка.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили новую партию военной техники из Турции в Идлиб.

Провинция Алеппо

Информационное агентство SANA News передает, что после проведения необходимых мероприятий по обеспечению безопасности было возобновлено движение по трассе Дамаск — Алеппо. Как известно, Сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над шоссе в результате операции «Заря в Идлибе», о начале которой стало известно в конце прошлого года. Как известно, за время кампании САА заняла обширные территории в Алеппо, Идлибе и Хаме, в том числе впервые с 2012 года был полностью освобожден административный центр провинции и его окрестности.

Между тем исламисты не перестают обстреливать районы, подконтрольные правительственным войскам, несмотря на действующий на границах Идлибской зоны деэскалации режим прекращения огня. Со своей стороны, солдаты САА вынуждены наносить ответные удары. Новостной портал Halab Today TV сообщает о том, что под огнем сил САР оказались военные объекты боевиков недалеко от города Дарат-Изза.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о новой вылазке неизвестных в контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах. Атаке подвергся один из контрольно-пропускных пунктов курдских боевиков на подступах к городу Ас-Сувар в северной части провинции. Никакой информации о последствиях налета пока не поступало. В совершении нападения подозреваются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства». Напомним, ранее также поступали данные о вылазке джихадистов у населенного пункта Абу-Хардуб.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о том, что в Идлиб была переброшена очередная колонна военной техники из Турции. Конвой в составе нескольких танков и бронеавтомобилей пересек границу через пограничный переход «Кафр-Лясин» и направился в сторону турецких наблюдательных постов, размещенных у линии разграничения сил между боевиками и правительственной армией. Напомним, в ночь четверга на пятницу в Идлибской зоне дэескалации вступил в силу режим тишины. О необходимости прекращения боевых действий условились главы Турции и РФ во время встречи в Москве 5 марта.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Modon сообщает о том, что курдские боевики возобновили незаконные аресты гражданских активистов в оккупированных ими районах провинции. Среди последних был задержан шейх одного из арабских племен в деревне Джабар. Несколько дней назад также поступали данные о взятии под стражу адвоката Омара аль-Хумри и его родственников. Все они были доставлены в штаб-квартиру «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Ат-Табка юго-западнее Ракки. При этом никаких обвинений им предъявлено не было. Ранее таким же образом в тюрьме оказался активист Ахмед аль-Джумайли из Тель-Абьяда, который был подвергнут пыткам.

Как отмечается, эти аресты направлены на формирование гражданского общества, лояльного к курдским боевикам, тогда как на данный момент многие из жителей не одобряют действия проамериканских сил SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.