Писательница Лидия Сычева: «Культура» Сорокина и Шнурова — крик о помощи психиатрам

Лидия Сычева — писательница в современной русской литературе заметная. Ей удается совмещать в своей деятельности, казалось бы, несовместимое. С одной стороны, она — лирический прозаик, с другой — яркий, порой хлесткий публицист, с третьей — главный редактор первого в России литературного интернет-журнала патриотического направления.

Лидия — автор 14 книг прозы и публицистики, лауреат множества всероссийских и международных литературных конкурсов, и премий. Среди них: премия имени Андрея Платонова «Умное сердце», литературная премия имени Александра Невского, международная литературная премия имени Антона Дельвига.

В преддверии 8 Марта Федеральное агентство новостей задало известной писательнице несколько вопросов о жизни и о любви.

— Вы уже много лет в литературе, не только пишете прозу и публицистику, но и ведете литературный журнал. Ваш опыт говорит о том, что, в отличие от других периодов истории, роль женщины в русской литературе повысилась. Это хорошо или плохо?

— Мы начали выпускать наш журнал в 1998 году, будучи студентами Литературного института. Времена были тяжелые — страну только что накрыл дефолт.

Когда мы начинали, я, честно говоря, не думала, что это занятие растянется на десятилетия. Правда, мы сразу делали «МолОко» всерьез, профессионально. Журнал был первым литературным изданием почвеннического направления в Рунете. Теперь это уже история литературы, свершившийся факт.

Сегодня в России есть целый «букет» литературно-художественных журналов, основанных женщинами. Назову те, что на слуху. С 2009 года выходит «Камертон» Светланы Замлеловой, в 2010-м Ирина Калус начала выпускать «Парус», 2011-й — дата рождения «На русских просторах» Татьяны Лестевой и «Голоса эпохи» Елены Семеновой, в 2012-м появился «Человек на Земле» Татьяны Сургановой, а в 2013-м Лидия Довыденко основала «Берега». И, наконец, в 2014-м Кира Грозная стала главным редактором журнала «Аврора», который выходит с советских времен.

Даже простое перечисление имен и названий говорит о том, что ныне русская литература обрела несколько иную организационную основу. Мне кажется, что активность женщин, главных редакторов, которых я назвала, связана с попыткой усилить начала семейственности в нашей культуре.

Еще Константин Леонтьев справедливо замечал, что семейственность и традиционные ценности в России слабы и нуждаются в развитии. Укрепить жизнестойкость нашего народа — это, на мой взгляд, главная задача, и она касается всех сфер общества.

Конечно, у нас есть и другая культурная реальность в стране, другие женщины-литераторы, работающие, скорее, на денационализацию и разрушение традиционных ценностей. Это направление весьма влиятельно, и оно главенствует в России. По крайней мере, в области современной литературы. Такой расклад отчасти связан с методами культурного управления, сформированными в ходе крушения СССР.

В современном российском литпроцессе можно отметить удивительную вещь. Влиятельные «феминистки» сосредоточили в своих руках солидный издательский, премиальный, медийный и литературоведческий ресурс. Мужчины-писатели, особенно это касается начинающих авторов, не могут не учитывать этот факт, они вынуждены подстраиваться под сложившуюся реальность. В результате мы имеем «перевернутую» с точки зрения ценностей литературу.

Самобытность — вот чего не хватает нашей современной литературе. Упадок этого качества связан с потерей жизнестойкости, с денационализацией, и, конечно, с отгораживанием человека от природы, с потребительским отношением к ней.

Что же касается разницы в построении художественных миров писателями-мужчинами и литераторами-женщинами, то, разумеется, она существует. Это прекрасно, потому что дарит многообразие жизни. И золотые слитки, и изящные ювелирные украшения — все драгоценно, если сработано без жульничества и фальши.

— Кто, на ваш взгляд, сегодня из женщин-писательниц составляет гордость современной русской литературы?

— Достойных имен много, но я назову двух наших современниц, чье творчество сформировалось и достигло вершин еще в советское время. Это поэтесса Ольга Александровна Фокина — она родом с Русского Севера, ныне живет в Вологде, и прозаик Зоя Егоровна Прокопьева, жительница Челябинска, блестяще воплотившая в романе «Своим чередом» архетипы «русской античности».

Я счастлива, что лично знакома с этими выдающимися художницами слова! Их творения непревзойденны, их вершинные произведения — образец честности, идеал красоты, гармонии, искренности, стихийных сил таланта!.. И большого труда, конечно.

— В издательстве «Вече» в серии «Любимые» издана ваша книга прозы. А также при вашем участии изданы сборники современных женщин-писательниц о любви. В так называемой элитарной литературе одно время утверждалась мысль, что о любви писать как бы неприлично — это удел голливудских блокбастеров и мыльных сериалов. На ваш взгляд, актуальна ли сегодня для читателя тема любви?

— Читайте книги, вышедшие в серии «Любимые», и вы увидите «наш ответ Голливуду»!.. Уже издано четыре сборника, все они основаны на реалистической прозе. Надеюсь, что книги станут событием не только в жизни авторов, но и читателей. Это созидательная проза, в ней здравомыслящая современность, опирающаяся на традицию.

Слово любовь давно уже в массовой литературе используется не по назначению. Мне кажется, настоящие прозаики должны попытаться в своих произведениях вернуть ему первоначальный смысл. Любовь — это благородство, это верность, это совестливость, добросердечие, открытость, искренность, самоотверженность. Мне бы хотелось, чтобы у читателей именно эти чувства ассоциировались со словом «любовь», а не то, что нам показывают в бытовых телешоу, наполненных сварами, склоками, непристойностями. Любовь — это, прежде всего, награда Бога, красота человеческих отношений. Чувство любви, как вкус хлеба — одинаково у всех. Любовь — это еще и тайна. И вот такая любовь всегда будет актуальна в литературе. Я лично старюсь быть предельно корректной и тактичной, когда пишу об этой стороне жизни.

— В чем вы видите сверхзадачу современной русской литературы?

— Я езжу по стране и вижу много закрытых заводов, особенно советских индустриальных гигантов. Но жизнь идет, раны залечиваются, появляются новые предприятия, есть даже мирового уровня (я бывала на таких!), в некоторых селах тоже что-то меняется, запускается переработка, кооперация. Вот и мы, пишущие люди, тоже пытаемся что-то «построить» — долговечное, если не на века, то хотя бы на десятилетия.

В прошлом году ассоциация «Росспецмаш», объединяющая производителей спецтехники и оборудования, отметила меня дипломом «За продвижение идей разумной экономической политики». Выступая перед промышленниками, я сказала следующее: грустно, но литература у нас пока отстает от машиностроения. Наши смыслы неизвестны миру, наши произведения неинтересны за рубежом, в отличие от отечественной техники и оборудования. Но мы будем менять не только экономическую, но и культурную политику. Это коренной вопрос, от которого зависит будущее нашей страны.

Прекрасно, когда в сердцевине — общее дело, благо народа и человечества, великая цель, а не только задача «заработать денег, чтобы к пятидесяти годам расплатиться с ипотекой».

— Принято считать, что в России нет запроса на хорошую современную художественную литературу. Так ли это, на ваш взгляд? И вытекающий вопрос — теряется ли интерес к литературе не только среди читателей, но и среди потенциальных писателей. Если сравнить с вашим поколением, среди нынешних двадцатилетних, по вашим наблюдениям, меньше тех, кто хотел бы посвятить свою жизнь литературе?

— Я говорила о том, что в России, если рассматривать участие женщин в литпроцессе, отчетливо просматриваются две линии — семейная и феминистская. Направления настолько эстетически и этически разные, что иногда создается впечатление, будто у нас одномоментно сосуществуют разные гражданские нации.

У мужчин-литераторов идейно-художественное противостояние выражено еще ярче. Поэтому, когда говорят «в России нет запроса на хорошую современную художественную литературу», надо понимать, что для части наших граждан вершина словесности – это произведения Владимира Сорокина, напитанные «опытом» поедания, извините, собственного кала. Или «стихи» Сергея Шнурова, который сделал для опошления, разрушения и вульгаризации нашего языка больше, чем ЦРУ. Обе эти фигуры прочно пребывают в медийном пространстве и навязываются народу в качестве «деятелей культуры».

С другой стороны, например, наш крупнейший национальный поэт Валентин Сорокин, автор многих эпических поэм, в том числе «Дмитрий Донской», «Бессмертный маршал» (о Георгии Жукове), автор великолепной лирики, за всю свою жизнь не получил ни одной минуты общенационального эфира на центральных каналах ТВ. Я, например, не знаю, как этот факт комментировать. Вернее, знаю, но не буду. Как и то, что поэма «Бессмертный маршал» за последние двадцать лет издавалась один раз, и то после моего письма (я была редактором книги «Купола Кремля») Владимиру Путину.

Неужели, чтобы выпустить в нашей стране героический эпос хотя бы небольшим тиражом, мы должны каждый раз беспокоить главу государства?!.. Тогда зачем содержать армию чиновников, кураторов культурных проектов?.. А ведь «Бессмертный маршал» — драматическая поэма, но она ни разу не была поставлена на сцене. Неужели Георгий Жуков менее достоин внимания, чем Алекс Розенталь, персонаж скандальной оперы Большого театра «Дети Розенталя»?!..

То есть у нас очевидно доминирование в публичном пространстве только одной гражданской нации. Той, чьи идеалы выражают Владимир Сорокин и Сергей Шнуров. Но ведь это «литературное направление» ведет в эстетический и мировоззренческий тупик! У него нет будущего, оно нежизнеспособно. Такая «культура» — это крик о помощи социологам и психиатрам.

Теперь представим современного молодого человека, чье сердце тронули шедевры мировой литературы, и он что-то сам пробует сочинять. Вспомним, юный Есенин пришел за литературным «благословлением» к Александру Блоку. А к кому ныне отправится со своими опытами начинающий автор?.. Кого у нас «прогрессивная общественность» назначила первым поэтом?!..

Как говорится, без комментариев.

Мне, конечно, больно смотреть на происходящее. С другой стороны, я убеждена: тот, кто ищет красоту и истину, все рано их найдет, его ничто не остановит. «Чем ночь темней, тем ярче звезды». Потому что есть книги, есть великий русский язык, есть красота, есть бессмертие слова. И я хочу закончить наш разговор стихами Валентина Васильевича Сорокина. Мне выпало счастье учиться у него, когда он руководил Высшими литературными курсами, и я не устаю благодарить судьбу за эту награду: «Музыка глухому не дается, Звездный свет слепой не различит. Если в сердце слову не поется, На губах оно не зазвучит».