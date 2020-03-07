Первый рельсовый автобус проехал по Крымскому мосту из Керчи в Анапу

Керчь, 7 марта. Первый рельсовый автобус проехал из Крыма в Краснодарский край по Крымскому мосту. На первый рейс распродали более 90% билетов.

Рельсовый автобус отправился из Керчи, он пересек границу между Крымом и Краснодарским краем и Керченский пролив по железнодорожной части Крымского моста. Рельсобус прибудет в Анапу, сделав две остановки на станциях Тамань-Пассажирская и Юровская.

На первый рельсовый автобус было продано более 200 билетов (более 90%). Рельсобус состоит из трех вагонов и вмещает 222 пассажира. Дистанцию от Керчи до Анапы в 144 километра поезд преодолеет за два часа.

Рельсобус будет ходить ежедневно, в будни ― дважды в день в каждом направлении, в пятницу и выходные ― три раза в день. Стоимость проезда до конечной станции составляет 439 рублей.

Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту в конце прошлого года. В апреле поезда свяжут Симферополь с Кисловодском, Мурманском и Екатеринбургом. Кроме того, текущей весной можно будет добраться на поезде в Феодосию и Евпаторию из Москвы и Петербурга. С 1 июля через Крымский мост начнут ходить грузовые поезда.

Председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк отметил, что запуск электричек между Керчью и Анапой, а также развитие железнодорожного сообщения окажут существенное влияние на жизнь Крыма. Оператор перевозок предполагает, что в этом году в Крым по железной дороге приедут 1,7 миллиона человек или около 10% туристов.