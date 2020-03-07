Чубаров потребовал от Запада отказаться от российских энергоресурсов

Киев, 7 марта. Глава «Меджлиса1 крымско-татарского народа» (запрещен в России) Рефат Чубаров потребовал от Запада отказаться от российских нефти и газа. С таким заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

Чубаров призвал международное сообщество действовать жестко в отношении России, осуществляя экономические, политические и дипломатические действия. По его мнению, эмбарго на энергоресурсы поможет принудить Россию пойти на уступки.

«Мы говорим о необходимости применения жестких экономических, политических, дипломатических действий, которые могли бы заставить Россию вывести свои войска из оккупированных территорий Украины и, тем самым, дать возможность самому украинскому государству и украинскому обществу обеспечивать права человека на своей территории. В ряду таких необходимых действий мы считаем введение международного эмбарго на все виды российских энергоносителей», — передает «ПолитНавигатор» слова главаря «Меджлиса».

Примечательно, что сама Украина продолжает по реверсной схеме закупать российский газ и топливо для АЭС.

Отношения между Россией и странами Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. В частности, Евросоюз, обвинив Москву во «вмешательстве» в дела Киева, ввел против РФ санкции. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Российские власти неоднократно заявляли Западу, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. В настоящее время западные страны все чаще говорят о серьезных проблемах из-за антироссийских санкций и призывают снять ограничительные меры с РФ.

Украина обвинила Россию во «вмешательстве» после государственного переворота в стране. Москва все обвинение категорически отвергает и не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы Киев преодолел все кризисы.

Крым вошел в состав России на законных основаниях — подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Голосование прошло, как неоднократно заявляла Москва, в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как неоднократно заявляла Москва, Россия не причастна к гражданской войне на Украине, которая длится с 2014 года, и российских военных в Донбассе нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.