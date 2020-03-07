Первый заболевший коронавирусом россиянин выписан из больницы после выздоровления

Москва, 7 марта. Первый россиянин, заболевший коронавирусом, выписан в Москве после выздоровления. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе, отслеживающим ситуацию с COVID-19.

Речь идет о Давиде Берове. Представители штаба уточнили, что он роходил лечение в инфекционной больнице №1. Беров прилетел в Москву из Италии 23 февраля.

По последним данным, в Москве проходят лечение от коронавирусной инфекции еще пять человек. Все они в последние две недели посещали Италию. В общей сложности в России на сегодняшний день зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, уточняет РИАМО. За последние сутки COVID-19 был выявлен у трех жителей Липецке, и у одного жителя Петербурга.