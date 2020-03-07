В РПЦ клип Киркорова с распутными монашками и Варнавой назвали «омерзительной поделкой»

Москва, 7 марта. В РПЦ раскритиковали новый клип Филиппа Киркорова, назвав видео «безвкусной поделкой». Речь идет о ролике на песню «Романы». Комментарий о творении поп-короля российской эстрады сделал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Причем в выражениях святой отец не стеснялся.

«Это очень безвкусная, очень гадкая, очень омерзительная поделка, которая основана на том, что используются религиозные образы», — заявил он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Возмущение Илариона вызвали не только «образы из жизни католических монастырей», но и «некая пародия на изображение Богородицы и даже на распятие».

Напомним, премьера клипа «Романовы» состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант» 14 февраля. В нем Киркоров предстает в образе католического священника, испытывающего страсть к прихожанке, которую играет участница Comedy Woman Екатерина Варнава. На протяжении клипа зрители наблюдают за откровенными сценами оживших эротических фантазий персонажа Киркорова. При этом его окружают распутные монахини.

Отметим, что в отличие от митрополита Илариона, многие восприняли видео гораздо спокойнее чем, возможно, ожидал сам Киркоров. Очевидно, что он рассчитывал на хайп и миллионы просмотров на YouTube, но эффекта разорвавшейся бомбы, долгоиграющего скандала не последовало. На видеохостинге клип набрал 3,6 миллиона просмотров.