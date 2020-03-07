Экс-возлюбленный Мироновой рассказал, какой актриса бывает в гневе

Москва, 7 марта. Бывший возлюбленный актрисы Марии Мироновой Дмитрий Барановский в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказал о своем романе со звездой.

Врач-онколог признался, что они «только в Италии свободно себя чувствовали вдвоем». По его словам, мать Мироновой — актриса Екатерина Градова — разрешила пожениться им при условии, что они проживут вместе год. Однако не срослось: пара смогла просуществовать только пять месяцев.

32-летний мужчина отметил, что никогда не бил Миронову, но от актрисы ему порой доставалось.

«В гневе Маша бывает импульсивной. Один раз в порыве мне лесенкой досталось», — сказал Барановский.

По его словам, когда они расстались, он позвонил матери Мироновой и все высказал ей.

«Сказал, что обманывали женщину и жили вместе. Этого мне Маша и ее мать не простили. Мать Мироновой стала утверждать, что я преследую ее дочь. Говорит, что я врач-маньяк. Сейчас моя репутация подмочена. Собираюсь обращаться в суд», — добавил экс-возлюбленный 46-летней артистки.

Барановский рассчитывает, что хорошие отношения, которые, по словам Мироновой, она сохраняет с бывшими ухажерами, восстановит.

Ранее СМИ сообщили, что Миронова два года назад вышла замуж за актера Андрея Сороку. По словам подруги знаменитости, пара состояла в отношениях еще в 2016 году, когда артистку преследовал обезумевший поклонник.