Аналитики подсчитали, сколько получают на YouTube Дудь, Собчак и Тодоренко

Москва, 7 марта. Специалисты digital-агентства SALO рассказали о доходах популярных российских YouTube-интервьюеров за 2109 год. Аналитики также оценили количество подписчиков каналов, просмотров выпусков и число рекламных интеграций.

На первом месте по уровню прибыли оказался журналист Юрий Дудь. Со своим YouTube-каналом «Вдудь» он обошел всех конкурентов, заработав за прошедший год 57, 5 миллиона рублей. Ресурс Дудя также стал лидером по числу рекламных интеграций и всех остальных учитываемых показателей.

Второе место заняла известная ведущая трэвел-шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко, которая начала активно развивать свой канал на видеохостинге. Он полюбился многим программой «Пятница с Региной», которую Тодоренко ведет вместе со своим супругом Владом Топаловым. В итоге ресурс помог звезде заработать 26 миллионов рублей.

На третьей строчке расположилась журналистка Ирина Шихман, добившаяся успеха на YouTube благодаря собственному шоу «А поговорить?». За год оно принесло ей порядка 17 миллионов рублей.

Четвертая строчка оказалась за журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак, которая разработала для YouTube собственный проект «Осторожно, Собчак!» и успешно заручилась симпатиями зрителей. По данным аналитиков, за 2019 год со своего канала светская львица получила более 15 миллионов рублей.

Доходы других блогеров оказались скромнее и закрепились на уровне 5,2 — 9,2 миллионов рублей. Именно столько удалось заработать YouTube-каналам «Макарена», «Красива» и «Нежный редактор», «Русские норм», «Ещенепознер».