Украинский депутат назвал «ерундой» цветы и подарки женщинам на 8 Марта

Киев, 7 марта. Украинские власти должны отменить празднование Международного женского дня 8 Марта, чтобы не быть похожими на Россию, Анголу и Азербайджан. Об этом заявил экс-директор Украинского института нацпамяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович.

По словам Вятровича, 8 Марта не должно быть выходным днем. Сам же день необходимо использовать для того, чтобы напоминать о равных правах женщин, пишет «Политнавигатор».

«Нужно понимать, что именно страны, в которых 8 Марта — выходной, далеко не те государства, которые могут служить примером для подражания в соблюдении прав женщин — это Россия, Азербайджан, Ангола», ― заявил депутат в комментарии журналу «Новое время».

Кроме того, Вятрович считает, что дарить подарки и цветы женщинам в этот день ― это «ерунда» и демонстрация пренебрежения. Депутат добавил, что женщин и мужчин нужно уважать каждый день, а не выбирать один день.

Ранее депутаты Госдумы рассказали, что обычно дарят женщинам на 8 Марта.

«Конечно же — букет весенних цветов», — сказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Шолохов, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о том, чем лучше порадовать женщину на 8 Марта.

Депутат от КПРФ Николай Арефьев также убежден, что больше всего улыбок и радости в Международный женский день вызовет преподнесенный мужчиной букет цветов.

ФАН рассказывал о том, какие цветы завезли в Государственную думу РФ накануне 8 Марта и какие букеты выбирают в подарок к празднику в нижней палате парламента.