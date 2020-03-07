Полиция провела обыски у таганрогского депутата по делу о незаконном казино

Таганрог, 7 марта. Полиция накрыла в Таганроге Ростовской области незаконное казино и пришла к организаторам игорного бизнеса, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 2 марта в одном из нежилых помещений города. Обыски прошли, в том числе, в квартире депутата городской думы Таганрога Романа Калинина.

В казино изъяли 15 системных блоков, 12 мониторов, телефоны, флешки и другие предметы для игорного бизнеса. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, передает телеканал «360».

Роман Калинин был избран депутатом в сентябре 2019 года, является членом фракции «Справедливая Россия».

Ранее сообщалось, что в квартире главы муниципалитета Олега Калядина в Петербурге нашли нелегальное казино. Партия «Единая Россия» исключила Калядина из своих рядов.

Телеведущий Иван Ургант и шоумен Дмитрий Хрусталев пошутили над инцидентом с казино. Хрусталев удивился наказанию чиновника, который «не воровал».