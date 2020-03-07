Зеленский на примере с вечеринкой указал, какое место занимает Украина на «празднике» ЕС

Киев, 7 марта. Вступление Украины в Евросоюз, которое ждет Киев, сравнимо с закончившейся вечеринкой, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian.

Глава украинского государства отметил, что Киев должен дать людям уверенность, что Евросоюз ждет их. По его мнению, какое-то время люди верят словам, а затем им нужны действия.

Говоря о ситуации с Европейским союзом, в том числе с желанием Украины войти в состав объединения и выходом Великобритании из него, Зеленский сравнил происходящее с вечеринкой. Он указал место Украины на «празднике» ЕС.

«Это как группа людей за столом, которые мило проводят вечер. Если кто-то не хочет оставаться за столом, это определенно испортит вечеринку, — пояснил украинский лидер. — В этот момент другие люди стоят снаружи, дергают звонок, стучат в дверь, а им говорят через щелку: «Добро пожаловать к нам, но приходите в следующий раз». И они все еще стоят снаружи и стучат, когда вечеринка уже закончилась».

После государственного переворота на Украине новое руководство страны объявило о резком изменении внешнеполитического курса. Киев объявил вступление Украины в НАТО и ЕС главными задачами, при этом в Евросоюзе не раз говорили о неготовности принять украинское государство в свои ряды.

Британцы проголосовали за выход королевства из ЕС в 2016 году. На протяжении почти четырех лет Лондон и Брюссель пытались договориться по поводу Brexit. После долгих переговоров Британия формально вышла из ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года.