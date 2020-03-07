Партия «Проект Тунис» призывает дать отпор Турции за поддержу терроризма

Тунис, 7 марта. Члены тунисской партии «Проект Тунис» осудили политику Турции, сотрудничающей с боевиками не только в Ливии, но и в соседних государствах. Подробности в субботу, 7 марта, сообщило издание almarsad.

После того, как в столице Туниса в районе американского посольства произошел теракт, в стране с новой силой возобновились дебаты о террористической угрозе и о государственных режимах, поддерживающих терроризм. В партии «Проект Тунис» призвали власти страны и международное сообщество занять четкую позицию в отношении Турции, активно взаимодействующей с боевиками. Политики также подчеркнули, что Анкара угрожает национальной безопасности Ливии и ставит под вопрос безопасность в других странах.

Следует отметить, что ООН, желая не допустить эскалации ливийского кризиса, ввела в 2011 году запрет на поставки оружия. Однако эмбарго регулярно нарушается Турцией, решившей с помощью боевиков ПНС реализовать свои геополитические амбиции. На международной конференции в Берлине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет вмешиваться во внутренние дела Ливии, и подписал соответствующий документ. Вскоре выяснилось, что турецкая сторона не сдержала своих обещаний, продолжив поставлять террористам ПНС оружие и военную технику.