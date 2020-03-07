Пригожин пригрозил Варфоломеевской ночью украинцам, затравившим сироту за «Смуглянку»

Двенадцатилетнего мальчика-сироту из Волынской области затравили на Украине после того, как он выиграл проходивший в Лондоне конкурс Stars of the Albion, исполнив песню «Смуглянка» в форме советского солдата. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал эту историю «вопиющим безобразием».

Нападки на Максима Ткачука, который привез на Украину из Англии победу сразу в трех номинациях песенного конкурса, посвященного 75-летию победы во Второй мировой войне, посыпались не только в соцсетях, но и в украинской прессе.

Ребенка обвинили в том, что он не исполнил в Лондоне песен на украинском языке, а вместо этого «пропагандировал «русский мир»».

«Это вопиющее безобразие. Люди, которые затравили этого ребенка, не могут людьми называться. Это просто звери», — заявил продюсер Иосиф Пригожин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он повторил то, что говорил не один раз, комментируя антироссийские выступления украинских националистов.

«Искусство, музыка должны объединять. Я видел интервью с этим прекрасным мальчишкой, который тоже так считает. Он говорил, что он вне политики. И это должно быть так. Но страна, в которой он живет, пытается его заставить забыть историю, забыть русский язык. Это, конечно, свинство по отношению к памяти наших предков, это предательство по отношению к тем, кто 75 лет назад отстоял нашу свободу. Я очень надеялся, что Владимир Зеленский исправит эту ситуацию на Украине, накажет этих негодяев. Жаль, что этого не произошло. И многим повезло, что не я президент России. Я восхищаюсь выдержкой Владимира Путина, но лично я не смог бы терпеть эти издевательства и такую бы Варфоломеевскую ночь устроил этим радикалам... Они не имеют права на жизнь», — сказал Иосиф Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что историю нельзя переписывать.

«Сегодняшнее изобилие было бы невозможно без тех, кто голодал и погибал в окопах за наше будущее. Если Зеленский не приедет на Парад Победы в Москву, он для меня перестанет существовать. Плевать на политические амбиции, есть наша общая Победа. Поэтому в Параде 9 мая должны принять участие лидеры России, Украины, Грузии, Прибалтики, других стран, которые входили в Советский Союз. Мы все — братские народы. И музыка, в том числе и такая, как песня «Смуглянка», должна нас объединять», — заключил Иосиф Пригожин.

Ранее, напомним, за Максима Ткачука вступилась депутат Госдумы Наталья Поклонская.