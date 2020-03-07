Захарова об учениях Defender-2020: НАТО собирает «ударный кулак» у границ России

Москва, 7 марта. НАТО собирает «ударный кулак» у границы России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя военные учения альянса в рамках маневров Defender Europe-2020.

Эти учения НАТО анонсировала как крупнейшие за последние 25 лет. Сейчас страны-участники альянса ведут переброску войск для их проведения. При этом, как подчеркнула Захарова, ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что «потенциальным противником» в рамках данных учений является Россия.

Дипломат напомнила о высказывании главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что целью Defender Europe-2020 является желание послать некий сигнал России, чтобы заставить изменить её «плохое поведение». Но в чем заключается это «плохое поведение», Эспер, разумеется, не разъяснил. И это, по мнению Захаровой, неудивительно.

«Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО», — подчеркнула она.

Еще один момент, на который обратила внимание спикер МИД РФ, касается времени проведения маневров. Учения будут проводиться, когда в России будут отмечать&75-летие Великой Победы. Захарова заверила, что изменить российский курс во внешней политике не получится.

«В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно», — напомнила она.

По мнению дипломата, странам-членам альянса нужно «задуматься о последствиях их агрессивных действий», которые только усиливают международную напряженность.

Напомним, в начале февраля предупреждение НАТО сделал и министр иностранных дел Сергей Лавров. По его мнению, с учетом количества войск и техники, которые Штаты перебросили в Европу, «любой нормальный военный» и «любой нормальный политик» должен понимать неизбежность ответных мер со стороны Москвы.

О том, что Штаты впервые за 25 лет перебросят в шесть страны Европы 20 тыс. военнослужащих для участия в учениях Defender Europe в декабре минувшего года сообщил бригадный генерал Шон Бернаби. Переброска началась в феврале и продлится до апреля 2020 года. Сами учения пройдут с 20 апреля по 20 мая.