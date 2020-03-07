Рим, 7 марта. Пенистое розовое вино полилось из кранов вместо воды в итальянской деревне из-за сбоя на винодельне. Об этом сообщило издание Unilad.
Жители итальянской коммуны Кастельветро-ди-Модена в регионе Эмилия-Романья пожаловались на то, что в их домах из водопроводных кранов льется игристое вино.
Выяснилось, что причиной недоразумения стала техническая ошибка на винодельне Setticani, из-за которой в водопровод вместо воды попал алкогольный напиток. На винодельне вино из одного из баков стало просачиваться в водопроводные трубы, затем оно попало через систему водопровода в соседние здания в деревне.
Un fallo en el sistema de drenaje de una bodega de Settecani (Modena, Italia) provoca que fluya lambrusco por las tuberías de las casas del pueblo.— Ibon Perez (@ibonpereztv) March 6, 2020
Alabado sea el señor ???? ???? pic.twitter.com/C9avB2gwYw
Прежде чем специалисты успели перекрыть потоки вина и устранить причину инцидента, жители деревни разлили столько вина, сколько успели. Власти региона опубликовали в социальной сети Facebook пост, в котором принесли извинения жителям за недоразумение. Они подчеркнули, что происшествие с утечкой вина не навредит здоровью жителей.
Ранее в Роскачестве дали рекомендации, какие розовые вина лучше покупать в 2020 году. Специалисты советуют покупать максимально свежие розовые вина урожая 2018–2019 годов. Отмечается, что к розовым винам применимо правило «пить сейчас». По словам специалистов, употреблять их стоит не позже чем через год-полтора после сбора урожая.