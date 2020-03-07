Рим, 7 марта. Пенистое розовое вино полилось из кранов вместо воды в итальянской деревне из-за сбоя на винодельне. Об этом сообщило издание Unilad.

Жители итальянской коммуны Кастельветро-ди-Модена в регионе Эмилия-Романья пожаловались на то, что в их домах из водопроводных кранов льется игристое вино.

Выяснилось, что причиной недоразумения стала техническая ошибка на винодельне Setticani, из-за которой в водопровод вместо воды попал алкогольный напиток. На винодельне вино из одного из баков стало просачиваться в водопроводные трубы, затем оно попало через систему водопровода в соседние здания в деревне.

Un fallo en el sistema de drenaje de una bodega de Settecani (Modena, Italia) provoca que fluya lambrusco por las tuberías de las casas del pueblo.



Alabado sea el señor ???? ???? pic.twitter.com/C9avB2gwYw — Ibon Perez (@ibonpereztv) March 6, 2020

Прежде чем специалисты успели перекрыть потоки вина и устранить причину инцидента, жители деревни разлили столько вина, сколько успели. Власти региона опубликовали в социальной сети Facebook пост, в котором принесли извинения жителям за недоразумение. Они подчеркнули, что происшествие с утечкой вина не навредит здоровью жителей.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации, какие розовые вина лучше покупать в 2020 году. Специалисты советуют покупать максимально свежие розовые вина урожая 2018–2019 годов. Отмечается, что к розовым винам применимо правило «пить сейчас». По словам специалистов, употреблять их стоит не позже чем через год-полтора после сбора урожая.