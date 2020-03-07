Захарова сравнила планы Зеленского изменить «Минск» с попыткой переписать инструкцию

Москва, 7 марта. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании «отодвинуть» некоторые пункты Минских соглашений не даст результатов для процесса мирного урегулирования в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в рамках большого интервью британской газете The Guardian Зеленский выразил мнение, что подход к «Минску» должен быть гибким. Он предположил, что если «отодвинуть» некоторые пункты документа, ничего страшного не произойдет.

«В общественном транспорте на окнах «Запасного выхода» написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится», — отреагировала Захарова на личной странице в Facebook.

Кроме того, в беседе с The Guardian украинский лидер заявил, что минский формат по Донбассу нужно будет изменить, если до декабря 2020 года в процессе урегулирования не произойдут подвижки.

Ранее пренебрежительное отношение Киева к Минским соглашениям отмечали многие политологи и дипломаты. Сотрудник института «Новое общество» Владимир Киреев говорил о том, что не выполнять условия документа Украине выгоднее, чем выполнять, поэтому в ближайшие годы она «будет манкировать своими обязанностями».

Напомним, Минские соглашения, которые лежат в основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе, были достигнуты в столице Белоруссии в 2015 году на переговорах лидеров стран «нормандской четверки».

Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, амнистию, возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.