Почти 400 международных мероприятий отменили из-за коронавируса

Москва, 7 марта. Почти 400 крупных международных мероприятий отменили из-за коронавируса, сообщили в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).

По данным ассоциации, каждое российское ивент-агентство столкнулось с проблемами из-за коронавируса. В среднем им пришлось отменить по три-четыре мероприятия.

Самые большие потери у агентств, которые работают в европейском сегменте. В НАОМ считают, что для маленьких агентств это стало сильным ударом, пишет Deita.ru.

За последнее время отменили Венецианский карнавал, выставку ITB Berlin, Базельский карнавал, Всемирный конгресс иммунологов, Ялтинский экономический форум, ПМЭФ и другие крупные события.

Напомним, что вспышка вируса COVID-19 произошла в декабре в Китае. Очагом распространения пневмонии нового типа был китайский город Ухань.

По последним данным, в России количество заразившихся коронавирусом достигло 14. Жертвами вируса стали почти 3,5 тысячи человек по всему миру.