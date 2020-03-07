Бредихин заявил, что США превратили Украину в полигон для биологических испытаний

Москва, 7 марта. Реформы, диктуемые Киеву Вашингтоном, превратили Украину в полигон для биологических испытаний. Об этом заявил главный редактор журнала «Архонт», эксперт по Украине и политолог Антон Бредихин.

По его словам, на Украине сейчас действуют пять биолабораторий американцев. Подобные учреждения находятся и в Грузии, но, как отметил Бредихин, экспериментировать с Украиной гораздо проще. В 2018–2019 году на Украине была зарегистрирована мощная вспышка кори, а распространение болезни, которую многие страны давно победили с помощью вакцинации, продолжается до сих пор.

«Вспышка кори была лишь «разминкой», показавшей, насколько легко ударить болезнью по отдельно взятой «отреформированной» стране», — подчеркнул политолог.

Эксперт заявил, что бушующий сейчас коронавирус является куда более серьезной угрозой, чем корь. При этом санитарно-эпидемиологическая служба Украины уничтожена, а Киев упорно не желает закрывать границы, что не оставляет шансов жителям страны.

«Последствия столь циничного «эксперимента» над населением представить просто страшно», — констатировал Бредихин.

Политолог уверен, что Киев использует коронавирус в качестве инструмента информационных атак на Россию, распространяя фейки о COVID-19, однако инициатива исходит вовсе не от Украины.

«Как только стало ясно, что коронавирус действительно представляет опасность, его сразу сделали оружием информационной войны те, кто на ней специализируется десятилетиями, то есть США», — отметил Бредихин в беседе с изданием «Экономика сегодня».

Эксперт подчеркнул, что все фейки о коронавирусе не только профессионально вбрасываются, но и «разгоняются» далеко не любителями. Все это направлено на расшатывание внутренней ситуации в России. Однако, по словам Бредихина, в нашей стране хорошо отлажена система противодействия подобным вбросам.

Кроме того, политолог отметил, что распространением фейков Киев хочет отвлечь внимание жителей Украины от критической ситуации в стране и переключить граждан на якобы «вымирающую от распространения заразы Россию».