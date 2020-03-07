Стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом в России

Москва, 7 марта. Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса.

«Трое больных в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

По данным эпидемиологического расследования, все заболевшие граждане в последние две недели были в Италии. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Таким образом, общее число зарегистрированных на территории России случаев заражения COVID-19 достигло 14.

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной инфекции в городе Ухань. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что пневмония была вызвана новым типом коронавируса, который впоследствии получил официальное название COVID-19. Инфекция постепенно стала распространяться и уже примерно через месяц была зафиксирована в ряде стран мира.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 102 тысячи человек. От вируса погибли более трех тысяч человек, указал Infox.ru.

По информации Всемирной организации здравоохранения, первые образцы вакцины против коронавируса будут получены через полтора года. Как пишет Deita.ru, в организации также сомневаются, что коронавирус исчезнет летом.