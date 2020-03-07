Главный онколог Минздрава рассказал об опасности папиллом

Москва, 7 марта. Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что вирус папилломы человека (ВПЧ) влияет на развитие рака шейки матки у женщин.

Последние исследования доказали влияние ВПЧ на онкологические заболевания. Эксперт заявил, что специалисты нашли более 200 типов вируса папилломы, но не все они приводят к раку.

Каприн назвал наиболее опасные типы ВПЧ — это 16, 18, 31, 33. Средний риск представляют типы 30, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, низкий — 6, 11, 40, 42–44, 61, пишет издание Deita.ru.

Врач добавил, что вирусом папилломы можно заразиться повторно даже после продолжительного лечения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает специальную вакцину, которая доказала свою эффективность.

В России вакцинирование от вируса папилломы не включено в перечень обязательных прививок. Прививку можно делать по желанию пациента или его матери.

Ранее сообщалось, что группа британских ученых выделила признаки рака поджелудочной железы, которые проявляются на ранних стадиях болезни.

Речь идет о боли в спине и в области живота, которая усиливается в лежачем положении. К симптомам также относят резкую потерю веса, изменение работы кишечника, пожелтение кожи и белков глаз больного.

Врачи настоятельно рекомендуют регулярно проходить медицинское обследование, чтобы при наличии рака выявить болезнь на ранней стадии.