Представитель ЕС выразил уверенность в независимости судебного процесса по делу MH17

Москва, 7 марта. Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность в независимости судебного процесса по крушению рейса MH17.

Судебное заседание по делу о крушении рейса MH17 откроется в Гааге 9 марта. В МИД РФ ранее заявили, что власти Нидерландов пытаются оказать давление на окружной суд Гааги. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что прокуратура Нидерландов развернула информационную кампанию.

«Начинающийся 9 марта судебный процесс — важный шаг в деле установления истины, обеспечения справедливости для жертв рейса МН17 и их ближайших родственников и привлечения к ответственности лиц, виновных в крушении рейса МН17», ― заявил Боррель.

Кроме того, Боррель напомнил, что Объединенная следственная группа продолжает расследование по этому уголовному делу, и призвал все страны сотрудничать в рамках расследования.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

Практически сразу после катастрофы Следственная группа бездоказательно обвинила в трагедии Россию. Кроме того, голландцы отказались от помощи РФ в расследовании, хотя российская сторона была готова представить массу важных доказательств. Недовольство результатами работы ССГ ранее выражал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, назвавший расследование политизированным.

Отметим, что осенью 2019 года Генпрокуратура РФ обратилась в Министерство юстиции и безопасности Нидерландов с просьбой о передаче материалов по делу о крушении MH17 в связи с тем, что по нему проходят трое граждан России. Амстердам отказал в просьбе. В Генпрокуратуре РФ назвали этот факт еще одним свидетельством того, что голландцы уклоняются от проведения всестороннего расследования.