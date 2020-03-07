Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном, которое не тонет

Лондон, 7 марта. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном, которое, несмотря на пробоины, продолжает держаться на плаву. Такую аналогию глава государства провел в интервью британской газете The Guardian.

«Кругом дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь их заткнуть. Мы так и живем. Мы затыкаем дыры», — сказал он.

Журналист уточнил, что это описание напоминает тонущее судно. В ответ Зеленский заметил: «Но мы же не тонем!».

Кроме того, в большом интервью глава Украины признался, что работа президента «очень похожа» на игру в сериале. Однако уточнил, что в реальной жизни президентство длится пять лет, и лидеру приходится решать намного больше проблем, чем помещается в один сезон телевизионного шоу.

По словам Зеленского, проблемы в государстве возникают «как прыщи на 18-летнем ребенке»: никогда нельзя предугадать, где и когда они появятся. При этом порой они могут быть «катастрофичны».

Украинский лидер пообещал журналисту The Guardian, что с радостью поговорит с ним по истечении своего президентского срока, поскольку тогда он сможет рассказать многое, о чем вынужден молчать сейчас.

Зеленский не в первый раз провел необычную аналогию для Украины, сравнив ее с дырявым судном. Ранее он сравнил страну с компанией Apple. Президент увидел сходство в том, что государство находится в непростом положении, как и известная американская корпорация, путь которой когда-то начался в обычном гараже, напоминает Kp.ru.