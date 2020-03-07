Зеленский сравнил проблемы Украины с прыщами

Киев, 7 марта. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свое президентство с сериалом «Слуга народа», в котором он исполнял роль главы Украины. Зеленский отметил, что в реальности президентство мало чем отличается от сериала.

В интервью The Guardian Зеленский заявил, что его президентский срок похож на то, что было показано в сериале. Однако тут же осекся, добавив, что в реальности проблем куда больше ― работа сопряжена с гораздо большими трудностями, чем один сезон телевизионного шоу, а президентский срок длится пять лет.

Кроме того, Зеленский заявил о катастрофических проблемах Украины, сравнив их с прыщами.

«Правда, проблем больше. Они катастрофические. Извините, они появляются, как прыщи на 18-летнем юноше. Вы не знаете, где они появятся и когда», — добавил президент Украины.

Кроме того, в интервью Зеленский выразил обеспокоенность попытками его французского коллеги Эммануэля Макрона восстановить отношения с Россией. Зеленский отметил, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель поддерживают Украину. Однако глава Украины обеспокоен желанием Макрона наладить отношения с Москвой.

Также в интервью Зеленский прокомментировал обмен удерживаемыми лицами с Россией. Он отметил, что в вопросе обмена удерживаемыми лицами усилия направлены на спасение человеческих жизней.