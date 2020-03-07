Пославший матом власти Киева депутат Рады собрался в Москву на День Победы

Киев, 7 марта. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что члены его партии собираются праздновать 75-летие Победы на параде в Москве. По словам Кивы, празднование годовщины Победы может стать отправной точкой для нормализации отношений России и Украины.

Депутат Рады подчеркнул, что 75-я годовщина Победы — дата, вызывающая огромное уважение.

«Мы есть нация и потомки победителей, и это должно лежать в основе воспитательного процесса. <...> Мы обязаны, наша фракция обязательно будет праздновать память Великой Победы и присутствовать в Москве на параде», — заявил Кива.

Украинский депутат напомнил, что Победа, заработанная тысячами жизней — это общее достояние, которым необходимо гордиться. При этом, по словам Кивы, сейчас украинцам «навязывают историю пособников фашизма».

«Нам пытаются вдолбить в голову историю предателей», — возмутился политик.

Кроме того, Кива отметил в эфире телеканала NewsOne, что любой здравомыслящий человек должен гордиться вкладом в победу над фашизмом, который внесли украинские солдаты.

Ранее Илья Кива нецензурно послал киевские власти с «их декоммунизацией» и поздравил украинцев с 23 Февраля. Поздравление оппозиционный политик проиллюстрировал изображением с советской символикой, которая запрещена на Украине.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский не приедет в Россию на празднование Дня Победы. Кроме того, в Киеве также не планируют устраивать торжества в честь 75-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне.