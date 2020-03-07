Сябитова раскритиковала «невесту» из Иваново, сделавшую предложение Путину

Москва, 7 марта. Известная сваха Роза Сябитова раскритиковала девушку из Иваново за то, что та решилась сделать предложение президенту РФ Владимиру Путину во время его официального визита в город. О своем отношении к поступку «невесты» телеведущая написала в Instagram.

Сябитова рассказала, что в субботу к ней обратились корреспонденты нескольких СМИ. Все они хотели получить комментарий по поводу резонансного предложения президенту. На личной странице в соцсети ведущая не стала расписывать свое мнение в полном объеме, но, как она выразилась, передала «его суть».

«К желанию выйти замуж за хорошего мужчину это не имеет никакого отношения, хотя бы потому, что [выйти] замуж и ребенка должен попросить мужчина. Другими словами, инициатива должна исходить от мужчины. Здесь чистой воды хайп и желание привлечь к себе внимание любым способом», — написала она.

Свои слова о том, что «невеста» этим поступком пыталась лишь прославиться, Сябитова объяснила тем, что девушка уже дает интервью на федеральном канале.

«До каких пор самые дорогие человеческие и семейные ценности, как девичья гордость, чистота помыслов, приличие и уважение, будут пренебрегаться и «затаптываться» хамством?» — задала сваха риторический вопрос.

Многие подписчики позицию Сябитовой разделили. Они написали, что у девушки, вероятно, отсутствуют гордость и самоуважение.

Некоторые выразили мнение, что «покушаться на президента», даже ради хайпа, непростительно, и решили, что «невесте» стоило бы «охладить голову».

Напомним, накануне жительница Иваново попросила Путина взять ее в жены. Это произошло, когда глава государства общался с горожанами.

Позднее девушка представилась и рассказала, что давно присматривалась к лидеру, и рада, что не упустила шанс с ним познакомиться, передает Kp.ru.