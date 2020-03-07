«Альфа-банк» объяснил массовую блокировку карт клиентов

Москва, 7 марта. Праздничные мартовские выходные для клиентов «Альфа-банка» начались с блокировки карт. Люди обрывали горячую линию поддержки, жаловались в соцсетях. В кредитной организации извиняются и объясняют, что причина массовой блокировки карт — компрометация данных.

Оказалось, что в банке получили информацию о возможной утечке данных клиентов и начали блокировку. Процесс был остановлен, как только стало понятно, что угрозы для средств клиентов в нет. Все заблокированные карты будут разблокированы.

«Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены», — добавили сотрудники банка в комментарии РИА Новости.

Жалобы начали появляться в аккаунтах «Альфа-банка» с утра 7 марта

«Рассылкой нужно заниматься в момент блокировки, в ту же секунду, а не постфактум сообщать, когда недовольные клиенты обращаются. Позор!», «Офигеть, просто отрубили карты без какого-либо уведомления. Молодцы», «По поводу работы в нештатных ситуациях «Альфа банк» облажался по полной. Держите список что нужно сделать: информация о сбое на сайте банка и во всех соц сетях. СМС-рассылка. Автоматический ответ о сбое в чате приложения», — такие комментарии оставили возмущенные клиенты в паблике «Альфа-банка» во «ВКонтакте».

Напомним, с другим крупным сбоем клиенты «Альфа-банка» столкнулись в конце прошлого года. Пользователи заявляли о невозможности совершить платеж со счета, войти в онлайн-банк и снять деньги со счета.