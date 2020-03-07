Аркатов призвал спецслужбы обратить внимание на работу ФБР в России через Facebook

Москва, 7 марта. Федеральное бюро расследований (ФБР) США разместило в соцсети Facebook рекламу на русском языке c фотографией советского певца и актера Владимира Высоцкого. Таким образом американские спецслужбы призвали россиян к сотрудничеству.

В рекламе используется момент из фильма «Место встречи изменить нельзя». В картине Высоцкий исполнил роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.

«Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», ― говорится в рекламе.

В рекламе указана ссылка, при переходе по которой открывается сайт отделения контрразведки ФБР. На сайте написана по-русски просьба сообщать информацию, помогающую сохранить госбезопасность США. Примечательно, что это не первый раз, когда американские спецслужбы приглашают россиян к сотрудничеству в рекламе с использованием известных персонажей советских картин.

Политолог Иван Аркатов отметил, что образ Жеглова использован неслучайно. Реклама направлена на работу с поколением 40+, у которых закрепился пример именно такого сыщика.

«То, что Facebook поддерживает ФБР, — это вообще неудивительно, потому что это все взаимосвязано. С точки зрения цели, которую они ставят, логично, что они используют такие материалы, они хотят максимально отзеркалить аудиторию и получить как можно больше контактов. И понятно, что это направлено даже не на молодежь», ― отметил эксперт в комментарии Nation News.

Политолог призвал юристов уточнить законность использования таких материалов спецслужбами Вашингтона. Факт работы американских спецслужб на территории РФ не вызывает сомнения, добавил Аркатов. При этом эксперт считает, что жесткие ограничительные меры не помогут остановить вмешательство.

«Жесткими запретами ничего не решишь, потому что Facebook находится в другой юрисдикции. С другой стороны, они должны выполнять наши законы. Я бы в первую очередь ориентировался на то, чтобы внутри страны проводили больше работы по прояснению, чем чреваты контакты с ФБР», ― подчеркнул Аркатов.

Ранее сын актера Никита Высоцкий прокомментировал данную ситуацию, назвав действия ФБР странными и глупыми. Он напомнил, что кадр из кинофильма «Место встречи изменить нельзя» является собственностью киностудии, которая занималась его производством. Никита Высоцкий подчеркнул, что намерен обсудить действия ФБР с юристами.