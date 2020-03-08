Антрополог Дробышевский рассказал о ранее неизвестном виде человека

Антропологи из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити заявили, что сотни тысяч лет назад предки неандертальцев и денисовцев скрещивались с неизвестным видом людей, который, предположительно, отделился от основной популяции их евразийских предшественников около двух миллионов лет назад. Одновременно с этим генетики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе опубликовали исследование, в котором доказывают, что от 2 до 19% генома популяции Западной Африки содержит ДНК неандертальцев.

Научный редактор портала Антропогенез.ру, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Станислав Дробышевский рассказал специальному корреспонденту Федерального агентства новостей Анастасии Алексеевой, с чем связан очередной ажиотаж генетиков вокруг антропологии, меняют ли заявления ученых представления об эволюции человека, и как появился его современный антропологический тип. Смотрите видеоинтервью ФАН.

Доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова утверждает: решить вопросы мироздания с помощью одной генетики невозможно. Между тем ученые пытаются сделать именно это, повторяя выводы ученых столетней давности. Так, о возможной примеси неизвестного вида людей в нашем геноме еще в XIX веке говорили, например, немецкие палеоантропологи.

«Есть генетики, которые про это ничего не знают и говорят: «мы сделали великое открытие». Это происходит потому, что у палеогенетики нет истории, она только зарождается, и ученые пытаются по крупицам восстановить картину эволюции человека, которая станет основой науки будущего», — сказал ученый.

Станислав Дробышевский рассказал: 10 тысяч лет назад в Африке действительно существовал неизвестный ученым вид человека, следы которого есть в каждом из нас. Многочисленные исследования подтверждают, что неандертальская примесь добралась и до негров. По его словам, до 2% генов вымершего подвида Homo sapiens, так или иначе, «спит» в каждом жителе планеты. Поэтому ищущим подтверждения в своей принадлежности к представителям «высшей расы» придется распрощаться с иллюзиями.

«Настоящие расоведы находятся на диаметрально противоположном полюсе от расистов», — заявил антрополог.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился запустить в России программу масштабных геномных исследований.