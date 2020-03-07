Движение «Право на оружие» отреагировало на изменение правил выдачи лицензий в РФ

Лидер движения «Право на оружие» Вячеслав Ванеев в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал грядущие изменения правил выдачи разрешений и лицензий на оружие в РФ.

О том, что Россия в течение двух лет перейдет на электронный документооборот при выдаче разрешений и лицензий на пользование оружием, сообщил 7 марта глава Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов. По его словам, в 2019-2021 годах будет создана федеральная платформа по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами, которая не только обеспечит единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия — производителей, продавцов и владельцев, но и облегчит жизнь последних.

«Осуществляется переход на «безбумажные» технологии — с переходом на реестровую модель и выдачей электронных лицензий и разрешений, — сказал Золотов в интервью «Российской газете». — То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку».

В движении «Право на оружие» эту новость назвали долгожданной.

«Все оружейное сообщество давно говорило, что нужно переходить на цифровые технологии документооборота, и что нужно создать единую оружейную базу по всей стране. Потому что сейчас сложилась такая ситуация, что база оружия по Москве никак не коррелирует с базой по Московской области. И в связи с этим у правоохранительных органов часто возникают вопросы, законно ли человек выезжает из столицы со своим оружием, принадлежит ли оно ему на самом деле. А путь проверки — довольно долгий, что неудобно всем», — заметил Вячеслав Ванеев в комментарии ФАН.

Он приветствовал переход на реестровую модель с выдачей электронных лицензий и разрешений и выразил надежду, что для того, чтобы видеть всю историю оружия, сотруднику правоохранительных органов достаточно будет сделать один клик мышки.

«Также мы надеемся, что будет услышано и принято наше предложение о том, чтобы в единую цифровую оружейную базу можно было вносить регистрационные данные. Это, в свою очередь, должно снизить количество походов владельцев оружия в лицензионно-разрешительный отдел», — отметил лидер движения «Право на оружие».

По словам Ванеева, сегодня, чтобы купить дополнительное оружие, россиянин должен зарегистрироваться на портале госуслуг, оплатить пошлину, получить бумажную лицензию на приобретение, с этой бумажкой в назначенное время купить оружие. Магазин оставляет у себя две части этой бумажной лицензии, чтобы отправить их в лицензионно-разрешительный отдел. В этот же отдел с другой частью этой лицензии и приобретенным оружием должен явиться и владелец — чтобы показать бумажку и оружие.