Видео с демонстрацией «боевой мощи» Украины рассмешило пользователей Сети

Киев, 7 марта. Пользователи Сети посмеялись над видео, на котором показано контрольное практическое занятие 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигоне, хотя роликом с тренировки его авторы хотели показать «боевую мощь» украинской армии.

Видео появилось на YouTube-канале украинской компании Defense Express, представители которой часто рассказывают о новинках государственного вооружения.

В подписи к ролику отмечается, что Сухопутные войска ВСУ отказались от советской системы проверки готовности к боевым действиям, поэтому решили проверять своих военных и вооружение в ходе определенных практических занятий.

Однако интернет-пользователи перехода от советской системы к «украинской» по достоинству не оценили. Посмотрев видео, они решили, что гордиться в плане вооружений Украине по-прежнему нечем.

«Средний возраст техники 50 лет или больше?» — уточнил Серж Алмазов. «От советского отошли, но старая советская техника эксплуатируется», — заметил Максим Руденький. «Советский металлолом показали», — указал Михаил Банный. «Очередное кладбище военной техники?» — задался вопросом некий Зритель. «Смешно. Столько ржавого железа времен СССР я давно не видел! И этим они собираются напугать Донбасс?! Ну-ну…» — написал Андрей Зяблов. «Мдеее… Сплошной горе-ужас», — высказался Good Morning. «Какое-то убожество…» — прокомментировал Сергей Б.

Кроме того, зрители выразили недоумение по поводу того, как Киев со столь сомнительной техникой проводит учения с западными партнерами.