Шутка Генштаба РФ на учениях вызвала панику у белорусов

Минск, 7 марта. Глава запрещенной в Белоруссии Партии Свободы Сергей Высоцкий рассказал о шутке Генштаба РФ на совместных учениях «Запад-2017», которая заставила белорусских военных запаниковать.

В эфире АТР Высоцкий заявил, что, по его информации, на учениях «Запад-2017» Министерство обороны Белоруссии было удивлено неожиданным появлением первой танковой армии. По словам главы партии, на месте учений вспыхнула паника.

Однако вскоре выяснилось, что никакой танковой армии нет. Генштаб РФ решил разыграть белорусских коллег, пишет «ПолитНавигатор».

«По моей информации, не могли найти руководителя, но вечером пришло опровержение. Мол, Генштаб России пошутил», ― заявил Высоцкий.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отношения между Белоруссией и РФ будут ухудшаться и в конечном счете приведут к вооруженному конфликту. По его мнению, Москва не допустит независимости Белоруссии.

Депутат госсовета Крыма Лентун Безазиев счел несбыточной фантазией заявление Пристайко. Он заявил, что скандальное высказывание Пристайко является следствием антироссийской пропаганды. Безазиев уверен, что Москва и Минск не будут воспринимать слова главы украинского МИД всерьез. По его мнению, украинские власти намеренно пытаются столкнуть лбами Белоруссию и РФ. Однако о каких-либо вооруженных противостояниях не может быть и речи.