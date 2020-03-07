Собчак жалеет, что не помирилась с онкобольным Тиньковым

Москва, 7 марта. Журналистка Ксения Собчак жалеет, что не помирилась с бизнесменом Олегом Тиньков, который накануне сообщил об онкологии. Телеведущая поддержала предпринимателя в борьбе со страшным недугом.

Собчак поделилась в Instagram-аккаунте воспоминаниями о Тинькове. По ее словам, они много общались, и ей дважды удалось записать с известным предпринимателем интервью.

«Как бы мы не ссорились, я запомнила момент, когда на меня было максимальное политическое давление и обыски, он демонстративно дал мне большой рекламный контракт. Мне этот жест человеческий очень понравился», — написала 38-летняя журналистка.

Автор шоу «Осторожно, Собчак» послала Тинькову «лучи поддержки» и выразила уверенность, что российский миллиардер справится со своей болезнью.

Накануне стало известно, что Олег Тиньков борется с острой формой лейкемии. По его словам, страшный диагноз ему поставили в октябре прошлого года, с того момента он успел пройти несколько курсов химиотерапии.

«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — сказал Тиньков.

По информации Forbes, состояние Тинькова сократилось до 2,1 млрд долларов после падения акций его компании на фоне известия о проблемах с налогами и здоровьем.