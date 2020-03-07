Эксперт объяснил, надо ли бояться скрытой формы коронавируса

Москва, 7 марта. Коронавирус начал переходить в скрытую стадию. На это обратили внимание ученые из Китая, где в конце декабря 2019 года произошла вспышка инфекции.

К такому выводу специалисты из КНР пришли, сравнив симптомы пациентов, заразившихся COVID-19 в начале эпидемии и не так давно. У первых симптомы были ярко выражены, а у других — более скрытыми.

Заявление китайских коллег о скрытой форме коронавируса прокомментировал главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Виктор Зуев. По его словам, все люди «нафаршированы» вирусами, и в организме каждого могут быть скрытые формы самых разных инфекций, например, герпесной. Вирусы сохраняются в организме человека и после того, как он переболел тем или иным заболеванием, например, корью.

«Такие скрытые формы обоюдовыгодны. Люди приобретают так называемый нестерильный иммунитет, а вирусы сохраняются как вид. Если вирус будет у всех вызывать смертельную инфекцию — он будет рубить сук, на котором он сидит», — пояснил он в комментарии телеканалу «360».

Зуев пояснил, что вирус как клеточный паразит просто не может быть без клетки, поэтому его просто «невыгодно» разрушать эту клетку «вдрызг». Эксперт напомнил, что ранней весной в России началась эпидемия гриппа.

«А вы не задавались вопросом, куда он девается в межэпидемический период? Мы продолжаем его носить. Он формирует скрытую форму инфекционного процесса», — сказал Зуев.

Когда наступает опасное время года, у людей снижается иммунитет, грипп снова дает о себе знать. В такие периоды особенно важно следить за своим здоровьем.

«Надо, чтобы в тепле были ноги, чтобы вы были сыты, а главное, чтобы у вас было хорошее настроение — это очень важно», — резюмировал врач.

Ранее возможные последствия вспышки коронавируса в мире прокомментировал писатель Дмитрий Быков. По его мнению, COVID-19 не нанесет катастрофических ударов по человечеству, но может использовать в разных политических целях — для закрытия границ, формирования закрытых обществ, распространения паники, пишет Infox.