Черняк рассказал, как развитие железной дороги изменит жизнь Крыма

Симферополь, 7 марта. Запуск электричек между Керчью и Анапой, а также развитие железнодорожного сообщения окажут существенное влияние на жизнь Крыма. Об этом рассказал председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По словам парламентария, вскоре сеть пригородных поездов свяжет основные города полуострова, например, Севастополь, Симферополь, Евпаторию и Феодосию. Как отметил Черняк, оператор перевозок предполагает, что в этом году в Крым по железной дороге приедут 1,7 миллиона человек или около 10% туристов.

«После открытия Керченского моста у нас самым популярным направлением стал «тур выходного дня» — отдыхающие приезжают, условно, с пятницы по воскресенье. Особый наплыв в «длинные» выходные, такие, как майские праздники», — подчеркнул председатель комитета.

Кроме того, на полуострове ожидают увеличения потока туристов в этом году в связи с ситуацией с коронавирусом. По словам Черняка, многие отказываются от поездок в Европу и Азию из-за вспышек COVID-19.

«На рост минимум в 5–10% одного только турпотока мы вполне можем рассчитывать, а поезда помогут обеспечить его доставку к пляжам и санаториям», — рассказал парламентарий.

Железная дорога открывает новую перспективу и для жителей Украины, которые смогут пересечь границу с РФ в Джанкое и поездом добраться до любой точки России.

Отдельное внимание Черняк уделил рельсовым автобусам, связавшим Крым с Краснодарским краем. Данный вид транспорта позволит повысить инвестиционный потенциал полуострова.

«У нас в планах открытие большого количества рабочих мест в ближайшие годы, так что межрегиональные электрички обеспечат людям поездки на работу в соседний регион по Крымскому мосту», — сообщил председатель комитета изданию «Экономика сегодня».

Помимо этого, с 1 июля через Крымский мост начнут ходить грузовые поезда. Сейчас поставки на полуостров осуществляются фурами, а до открытия автодороги товары доставлялись только баржами. Грузовые железнодорожные перевозки позволят снизить стоимость товаров для конечного потребителя и «наводнить» рынок Крыма новыми товарами.

«Так что железная дорога дает очень много транспортной логистике полуострова и экономике региона в целом. Перспективы настолько значительные, что оценены могут быть только с течением времени», — подытожил Черняк.

Напомним, первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту в конце прошлого года. В апреле поезда свяжут Симферополь с Кисловодском, Мурманском и Екатеринбургом. Кроме того, текущей весной можно будет добраться на поезде в Феодосию и Евпаторию из Москвы и Петербурга.

7 марта стартует первый рельсовый автобус из Керчи в Анапу. Время пути между конечными пунктами составит два часа.