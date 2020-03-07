Клинцевич назвал глупостью идею киевского эксперта просить у США «секонд-хэнд» корабли

Москва, 7 марта. Украине следует взяться за ум и не совершать глупостей в виде закупок старого вооружения у США. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Он прокомментировал слова украинского эксперта Михаила Самуся, который заявил о необходимости попросить у Вашингтона для Киева списанные корабли с крылатыми ракетами. Самусь назвал их единственным средством усиления военно-морских сил Украины (ВМСУ) и выразил уверенность, что передача «хотя бы «секонд-хэнд» судов с ракетным оружием позволила бы изменить баланс сил в Черном море.

По словам Клинцевича, все технические новинки американцы оставляют для собственных нужд, а «за деньги впаривают младшим партнерам» только бывшее в эксплуатации вооружение, которое представляет серьезную опасность после нескольких десятков лет пользования.

«С Украиной аналогичная ситуация. Быть страной-спойлером и иметь отношения с хозяином — это так. Заплатят серьезную сумму, получат старье и будут на весь мир говорить, как они сильно вооружились», — пояснил он в комментарии для iReactor.

Сенатор подчеркнул, что невозможно сравнивать баланс в Черном море со старым вооружением, и в связи с этим назвал предложение Самуся «глупостями».

«На Украине это давно уже идет. И пока они не возьмутся за ум, так и будет идти. Будем следить за глупостью и дальше», — резюмировал представитель Совфеда.

Украина давно покупает списанные суда у других стран, поскольку не имеет средств на строительство собственных.

Одним из наиболее запоминающихся приобретений Киева стали американские патрульные катера типа «Айленд» (Island). Они прибыли на Украину в 2019 году и были встречены в стране с восторгом. Однако оказалось, что они оборудованы российской навигационной системой.