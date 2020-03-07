Сирия, 7 марта. Один из полевых командиров РПК был убит в населенном пункте Абу-Хардуб в Дейр-эз-Зоре. Междоусобицы в рядах протурецких сил вспыхнули на севере Ракки. САА провела новый этап подрывных работ в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в западных районах Алеппо и близлежащих населенных пунктах.

«Исламское государство»1: совершило нападение на позиции курдских боевиков в населенном пункте Абу-Хардуб в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: провоцирует столкновения с САА на северо-западе Хамы.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреляли укрепрайоны YPG в северной части Алеппо; подверглись междоусобным стычкам на севере Ракки.

Провинция Алеппо

Правительственные подразделения продолжают выполнять задачи по разминированию территорий на западных окраинах административного центра провинции. Информационный портал Al Nour сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели еще один этап работ по зачистке местности в кварталах Аз-Захра, Лерамун и Ар-Рашидин, а также в населенном пункте Аль-Инзарат.

Между тем поступают данные обстрелах турецкой артиллерии на севере Алеппо. Сообщается, что под ударом оказались контролируемые курдскими боевиками районы у городов Мараназ и Аль-Маликия. О потерях со стороны Отрядов народной самообороны (YPG) в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточных районах Дейр-эз-Зора, оккупированных курдскими боевиками, произошла очередная вылазка террористов «Исламского государства», действующих в составе так называемых спящих ячеек. Военный источник в сети Twitter (MSelef485765z) передает, что один из высокопоставленных полевых командиров Рабочей партии Курдистана (РПК) Ахмед Азуз аль-Реби, был убит в населенном пункте Абу-Хардуб. Напомним, накануне джихадисты также осуществили нападения в занимаемых курдскими формированиями городах Шхиль и Абу-Хаммам. Несмотря на существующую угрозу безопасности, «Демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжают пренебрегать проведением спецопераций, направленных на ликвидацию подпольных групп террористической группировки.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что в подконтрольных протурецким формированиям районах на севере провинции произошли междоусобные стычки. Отмечается, что причиной вооруженного конфликта стали расхождения в разделе имущества в населенном пункте Кафия к западу от Тель-Абьяда. В результате вспыхнувших боев были убиты не менее шести членов союзных Турции бандгрупп. Столкновения прекратились лишь после вмешательства турецких военных. Напомним, приграничные территории на севере САР перешли под контроль ВС Турции и поддерживаемых ими сил в октябре прошлого года в рамках операции «Источник мира».

Провинция Хама

Боевики вооруженных группировок продолжают пренебрегать соблюдением режима тишины в границах Идлибской зоны деэскалации. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (Jaruch), исламисты «Хайят Тахрир аш-Шам» спровоцировали стычки с правительственными войсками в районе населенного пункта Аль-Машариа на северо-западе провинции. В ответ на огонь со стороны радикалов артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по расположениям боевиков на подступах к городу Аз-Зияра. Напомним, в ночь с 5 на 6 марта на линии разграничения сил САР и исламистов вступил в силу режим прекращения огня. Ранее сообщалось, что российским Центром по примирению враждующих сторон уже были зафиксированы шесть случаев его нарушения.

1 Организация запрещена на территории РФ.