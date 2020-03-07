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13:44 7 Марта 2020

Число заболевших коронавирусом превысило 100 000 человек в мире. События дня. ФАН-ТВ

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Коронавирусом в мире заразились 100 000 человек

Число заболевших коронавирусом превысило 100 000 человек в мире. События дня. ФАН-ТВ

Пугающих масштабов достигла мировая эпидемия за последние сутки. Общее число зараженных коронавирусом превысило уже 100 000 человек, из них более 80 000 в Китае. И хотя там динамика заболеваемости снизилась, в остальном мире она идет по нарастающей. Такие данные приводит Роспотребнадзор, напоминая, что вирусная угроза актуальна и в нашей стране — коронавирус зафиксирован уже у 10 пациентов, на прошлой неделе их было всего трое. Почти все, у кого в России обнаружился коронавирус, прибыли к нам из Италии, хотя сейчас транспортное сообщение с ней ограничено. Ведь сейчас эта страна, по сути, европейский эпицентр болезни. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что победы над эпидемией не стоит ждать как минимум до осени.

Турция и Россия продолжат диалог по Идлибу

Число заболевших коронавирусом превысило 100 000 человек в мире. События дня. ФАН-ТВ

Переговоры России и Турции по Сирии продолжатся на следующей неделе в Анкаре. Новую встречу анонсировал Хулуси Акар, турецкий министр обороны. Каждую из сторон представят военные делегации, они обсудят создание безопасного коридора в Идлибе, а также совместный патруль России и Турции, который стартует 15 марта. Это одни из условий сделки, которую страны заключили два дня назад. В Москве, на встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, также был согласован новый режим прекращения огня в Идлибе, где до сих пор разгорается очаг терроризма. Хотя на прошлой неделе там участились не только вылазки боевиков, но также столкновения между сирийскими и турецкими ВС. Сейчас накал страстей понизился, но надолго ли — покажет время.

Лукашенко предрек Белоруссии нефтяную сделку

Число заболевших коронавирусом превысило 100 000 человек в мире. События дня. ФАН-ТВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко интригует публику. Он сообщил, что Минск получил целую серию предложений по поставкам нефти. Кто продавец, не уточнил, но заверил, что Белоруссия готова забирать эти ресурсы уже в ближайший понедельник. Речь идет о более 6 млн тонн черного золота. Напомним, что за последнее время нефтяной вопрос стал одним из самых острых в отношениях Минска и Москвы. Сам Лукашенко еще в начале года объявил, что его страна ищет новых поставщиков черного золота. При этом Белоруссия не отказалась от торговли с Россией, но решила снизить ее долю в импорте до 40%. В качестве альтернатив Минск называл даже поставки из США, но конкретики так и не озвучил.

Ведомство Зеленского отвергли идею о подаче воды в Крым

Число заболевших коронавирусом превысило 100 000 человек в мире. События дня. ФАН-ТВ

Идея о поставках воды в Крым со стороны Киева находит все меньше и меньше поддержки. Теперь об этом говорит и ведомство президента Украины на полуострове. Чиновники из офиса Зеленского выступили против водоснабжения Крыма до тех пор, пока он не вернется в состав Украины (а Россию уже по привычке назвали «страной-оккупантом»). Любопытно, что команда Зеленского назвала свой комментарий ответом на слова «отдельных должностных лиц». Но не стала упоминать каких. Напомним, что после референдума 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, Украина прекратила подачу воды на полуостров. О том, что она может возобновиться, заговорил, новый украинский премьер Денис Шмыгаль. Он якобы хочет вернуть поставки в гуманитарных целях, но затем политик объяснил, что его неправильно поняли, а желание еще не означает действие.