Число заболевших коронавирусом превысило 100 000 человек в мире. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирусом в мире заразились 100 000 человек Пугающих масштабов достигла мировая эпидемия за последние сутки. Общее число зараженных коронавирусом превысило уже 100 000 человек, из них более 80 000 в Китае. И хотя там динамика заболеваемости снизилась, в остальном мире она идет по нарастающей. Такие данные приводит Роспотребнадзор, напоминая, что вирусная угроза актуальна и в нашей стране — коронавирус зафиксирован уже у 10 пациентов, на прошлой неделе их было всего трое. Почти все, у кого в России обнаружился коронавирус, прибыли к нам из Италии, хотя сейчас транспортное сообщение с ней ограничено. Ведь сейчас эта страна, по сути, европейский эпицентр болезни. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что победы над эпидемией не стоит ждать как минимум до осени.

Турция и Россия продолжат диалог по Идлибу Переговоры России и Турции по Сирии продолжатся на следующей неделе в Анкаре. Новую встречу анонсировал Хулуси Акар, турецкий министр обороны. Каждую из сторон представят военные делегации, они обсудят создание безопасного коридора в Идлибе, а также совместный патруль России и Турции, который стартует 15 марта. Это одни из условий сделки, которую страны заключили два дня назад. В Москве, на встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, также был согласован новый режим прекращения огня в Идлибе, где до сих пор разгорается очаг терроризма. Хотя на прошлой неделе там участились не только вылазки боевиков, но также столкновения между сирийскими и турецкими ВС. Сейчас накал страстей понизился, но надолго ли — покажет время.

Лукашенко предрек Белоруссии нефтяную сделку Президент Белоруссии Александр Лукашенко интригует публику. Он сообщил, что Минск получил целую серию предложений по поставкам нефти. Кто продавец, не уточнил, но заверил, что Белоруссия готова забирать эти ресурсы уже в ближайший понедельник. Речь идет о более 6 млн тонн черного золота. Напомним, что за последнее время нефтяной вопрос стал одним из самых острых в отношениях Минска и Москвы. Сам Лукашенко еще в начале года объявил, что его страна ищет новых поставщиков черного золота. При этом Белоруссия не отказалась от торговли с Россией, но решила снизить ее долю в импорте до 40%. В качестве альтернатив Минск называл даже поставки из США, но конкретики так и не озвучил.