Полиция Турции задержала журналистов за репортаж об убитом в Ливии разведчике

Правоохранительные органы Турции арестовали директора новостного портала OdaTV, где появилась публикация о похоронах турецкого военного разведчика, предположительно, убитого в Ливии. Отмечается, что в рамках этого дела ранее под стражу были взяты два сотрудника сайта — репортер и координатор новостей.

В пояснительной части указывается, что в отношении задержанных возбуждено дело за разглашение разведданных. Барыш Теркоглу, главред издания, вместе со своими подчиненными обвиняется в публикации фотографии турецкого офицера и кадров с его похорон, раскрытии его личности, что по законам страны является уголовно наказуемым преступлением.

По информации турецких СМИ, речь идет о сотруднике турецкой разведки, получившем смертельное ранение при участии во внутриливийском кризисе. Портал Oda TV рассказал, что церемония состоялась в западной провинции Маниса, без огласки среди журналистов и присутствия высокопоставленных чиновников.

Информация о погибшем в Ливии турецком военном стала еще одним подтверждением увеличивающейся интервенции Турции, снабжающей террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии оружием, военной техникой и живой силой — турецкие силы вербуют сирийских боевиков, отправляя их сражаться на стороне ПНС.

Задержание журналистов, раскрывших государственную тайну, имеет под собой обоснование. Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, военный эксперт Сергей Хатылев подчеркнул, что термин «разведка» подразумевает под собой определенные тайны, разглашать которые журналистам не следует.

«Закон о государственной тайне, закон о разведывательной деятельности существуют во всех государствах. Они (органы власти. — Прим. ФАН) в праве определять, что является секретами, а что нет, — заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей. — Во-вторых, разведывательная и контрразведывательная деятельность — это такая деятельность госорганов, которая иногда не поддается общепринятым правилам. Есть тайны, которые открывают далеко не сразу, через десятки лет, поэтому обвинять государственные органы и представителей разведки в том, что они что-то скрывают, что-то недоговаривают [нельзя] — это их право [так поступать]».

Эксперт напомнил, что смерть турецкого военного была зарегистрирована на территории другого суверенного государства.

«Если подойти к этому вопросу с другой стороны — это смотреть, есть ли какие-то нарушения. Если это произошло в Ливии, то чувствуется запашок нехороший. Турция в Ливии ничего просто так не делает. Что там делали турецкие разведчики, мы можем только догадываться. Но в рамках закона, международной деятельности в чем-то обвинять власти не следует, остается ждать официальных заявлений», — пояснил Хатылев.

Профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов уверен, что подобные факты присутствия турецких военных в Ливии будут раскрываться и в дальнейшем.

«Здесь присутствие Турции в Ливии открыто, тут особых тайн и секретов нет. По просьбе режима ПНС турки туда послали подготовленных людей из Сирии и, конечно же, своих разведчиков. Здесь особых откровений нет, в дальнейшем будут еще открываться подобные факты и персонажи», — сообщил эксперт в комментарии ФАН.

Говоря о задержании турецких журналистов, Вавилов отметил, что турецкие власти арестовали их, поскольку, несмотря на общеизвестные факты, Анкара не стремится говорить о своем вмешательстве в кризис в Ливии.

«Журналисты должны были соответствующим образом подумать, прежде чем говорить такого рода информацию. Турция старается не афишировать свое участие в ливийских делах», — добавил собеседник агентства.

В конце февраля в Ливии было зафиксировано резкое усиление боевых действий. 29 февраля боевики ПНС развернули полномасштабное наступление на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА), задействовав при этом артиллерию, беспилотники и тяжелую артиллерию.