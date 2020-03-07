Известный «киборг» ВСУ погиб в Донбассе, в третий раз подорвавшись на мине

Донецк, 7 марта. Командир мехвзвода батальона 93-й омбр «Холодный Яр», «киборг» Дмитрий Фирсов погиб при подрыве боевой машины пехоты вблизи Крымского, говорится в сообщении командования в Facebook.

Согласно публикации, военнослужащий с позывным «Фирс» умер во время выполнения боевого задания. Известный «киборг» ВСУ получил травму, несовместимую с жизнью, и скончался в возрасте 40 лет. Похоронят его в Виннице.

Как пишет «Русская весна», подрыв на мине стал для легендарной для ВСУ личности третьим и последним. Первый подрыв произошел летом 2015 года во время боев за Невельское, второй случился осенью того же года. При первом подрыве «Фирс» получил контузию, втором — повредил ногу и глаз.

По данным издания, мужчина «был предателем Донбасса — до 2014 года жил с семьей в Донецке». На стороне Украины он воевал в рядах батальона «Донбасс» и принимал участие в боях у донецкого аэропорта в январе 2015 года.

Гражданская война на Украине развернулась в 2014 году после государственного переворота в стране. Тогда Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. По данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 13 тыс. человек.