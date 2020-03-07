Турция запретила беженцам переправляться в ЕС по морю

Анкара, 7 марта. Береговая охрана Турции запретила беженцам переправляться в страны Европейского союза по Эгейскому морю в связи с угрозой их безопасности. Соответствующее распоряжение дал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

«В связи с распоряжением нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана беженцам запрещено осуществлять переправы через Эгейское море, поскольку данный маршрут представляет угрозу для их безопасности», — приводит заявление береговой охраны телеканал NTV.

Накануне, 6 марта, Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Президент Турции призвал пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам». Эрдоган заявил, что нынешнее соглашение «не выполняется». Ожидается, что турецкий лидер посетит Брюссель 9 марта для обсуждения ситуации с беженцами.

Напомним, после обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации Эрдоган заявил, что Турция больше не будет сдерживать потоки сирийских мигрантов и открыл границы своей страны с ЕС. После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию.

Ситуация в Идлибе обострилась в феврале, когда боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1) и союзные ей формирования начали наступление на находящиеся под контролем сирийского правительства территории. Сирийская армия ответила ударом по позициям экстремистов. При этом Турция оказывала поддержку боевикам запрещенных организаций.

В результате ответной атаки САА погибли 36 турецких военных, которые наступали в числе боевиков. В Минобороны РФ сообщили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений. Согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела. Анкара объявила о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии.

В четверг Москве прошли переговоры президентов России и Турции. Главной темой встречи стало обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. По итогам встречи президент РФ Владимир Путин и Эрдоган согласовали совместный документ по урегулированию. Были достигнуты договоренности о перемирии с полуночи 6 марта, о создании коридора безопасности к северу и югу от трассы М4. РФ и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.

1 Организация запрещена на территории РФ.